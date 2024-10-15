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Обидчик Украины в группе на этот раз на коне. Тренер албанцев уверен, что будет иметь положительные результаты в последних двух матчах Лиги наций

Лига наций УЕФА

Ситуация в нашей группе выглядит достаточно интригующе

Обидчик Украины в группе на этот раз на коне. Тренер албанцев уверен, что будет иметь положительные результаты в последних двух матчах Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера сборная Албании сумела на выезде переиграть Грузию со счетом 1:0. Благодаря этому результату "красно-черные" догнали "крестоносцев" в турнирной таблице и с 6 очками занимают третье место, отставая от чехов на один пункт. На послематчевой пресс-конференции главный тренер албанцев Силвиньо остался очень доволен результатом игры своих подопечных.

"Это был очень хороший матч. Разница с прошлым матчем в том, что сегодня мы выиграли, а в прошлом - нет. Мы растем как команда. Даже в прошлом матче у нас была возможность изменить результат, но нам не повезло. Я не хочу говорить о конкретном игроке, но весь коллектив показал себя хорошо, и мы растем как команда. Я горжусь тем, что являюсь тренером сборной Албании, но все играли хорошо, а также Байрами. Мы будем праздновать в ноябре, но с завтрашнего дня мы начнем работать. Здесь каждый может победить каждого, потому что это сильная, открытая группа", - заявил Силвиньо.

Добавим, что следующий матч Албания проведет 16 ноября дома против Чехии.

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Албания Грузия Силвиньо
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Источник:
Koha.net
Опубликовал: Александр Гресь
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