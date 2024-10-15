  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Дидье Дешам похвалил игру форварда ПСЖ после выигранного поединка с бельгийцами
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дидье Дешам похвалил игру форварда ПСЖ после выигранного поединка с бельгийцами

Лига наций УЕФА

Синие этот поединок доигрывали в меньшинстве

Дидье Дешам похвалил игру форварда ПСЖ после выигранного поединка с бельгийцами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера сборная Франции в тяжелом матче переиграла на выезде Бельгию со счетом 2:1. "Синие" ближе к концу встречи остались вдесятером, поскольку красную карточку за грубый фол получил капитан Орельен Чуамени. Впрочем, героем этого противостояния стал Рандаль Коло Муани, который отметился дублем. Несмотря на то, что француз редко появляется в старте "ПСЖ", главный тренер сборной Дидье Дешам в очередной раз подчеркнул свое доверие к этому нападающему.

"Он интересный и яркий игрок. Он уверен в себе и имеет очень специфический профиль, где в его пробежках с мячом чувствуется присутствие. Он хорошо играет головой, и с нами он очень часто добивается успеха. Первые 20-25 минут нас трясло, они (Бельгия) приложили много усилий, а мы допустили много технических ошибок. Когда мы смогли найти решение в дальнейшем, нам стало лучше. Мы должны были их (игроков) расшевелить. Относительно того, что мы говорили, и что говорили игроки, это в основном ошибки, мы должны были успокоиться. Надо было идти вперед и хорошо прессинговать. Конечно, у них были моменты, но и у нас тоже во втором тайме. Мы счастливы, что выиграли этот матч, особенно вдесятером. Это молодая команда, которая не имеет большого опыта, но была серьезность и энтузиазм (в этом матче). В таких играх лучше побеждать", - цитирует Дешама The Straits Times.

Добавим, что сборная Франции после четырех туров занимает второе место в своей группе, имея в активе 9 очков.

По теме
yellow-arrow
Победный гол дебютанта. Германия - Нидерланды 1:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Тренер бельгийцев относительно призывов фанатов уйти в отставку: Это часть футбола и часть матча. Мы могли выиграть, поэтому они разочарованы
yellow-arrow
Черв: Празднование гола в ворота Украины возникло ниоткуда, я не знал, что делать
Франция Бельгия Дидье Дешам
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Straits Times
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости