Дидье Дешам похвалил игру форварда ПСЖ после выигранного поединка с бельгийцами

Вчера сборная Франции в тяжелом матче переиграла на выезде Бельгию со счетом 2:1. "Синие" ближе к концу встречи остались вдесятером, поскольку красную карточку за грубый фол получил капитан Орельен Чуамени. Впрочем, героем этого противостояния стал Рандаль Коло Муани, который отметился дублем. Несмотря на то, что француз редко появляется в старте "ПСЖ", главный тренер сборной Дидье Дешам в очередной раз подчеркнул свое доверие к этому нападающему.

"Он интересный и яркий игрок. Он уверен в себе и имеет очень специфический профиль, где в его пробежках с мячом чувствуется присутствие. Он хорошо играет головой, и с нами он очень часто добивается успеха. Первые 20-25 минут нас трясло, они (Бельгия) приложили много усилий, а мы допустили много технических ошибок. Когда мы смогли найти решение в дальнейшем, нам стало лучше. Мы должны были их (игроков) расшевелить. Относительно того, что мы говорили, и что говорили игроки, это в основном ошибки, мы должны были успокоиться. Надо было идти вперед и хорошо прессинговать. Конечно, у них были моменты, но и у нас тоже во втором тайме. Мы счастливы, что выиграли этот матч, особенно вдесятером. Это молодая команда, которая не имеет большого опыта, но была серьезность и энтузиазм (в этом матче). В таких играх лучше побеждать", - цитирует Дешама The Straits Times.

Добавим, что сборная Франции после четырех туров занимает второе место в своей группе, имея в активе 9 очков.