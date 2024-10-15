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Тренер бельгийцев относительно призывов фанатов уйти в отставку: Это часть футбола и часть матча. Мы могли выиграть, поэтому они разочарованы

Лига наций УЕФА

Тренерское кресло под Доменико Тедеско уже шатается

Тренер бельгийцев относительно призывов фанатов уйти в отставку: Это часть футбола и часть матча. Мы могли выиграть, поэтому они разочарованы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера Бельгия дома уступила Франции со счетом 1:2. "Красные дьяволы" имели немало возможностей забить больше, в частности Юри Тилеманс нереализовал пенальти в первом тайме, однако даже подарок от Орельена Чуамени, который оставил свою сборную в меньшинстве, не помог хозяевам получить положительный результат. Это все происходило на фоне лозунгов бельгийских болельщиков, которые призвали Доменико Тедеско уйти в отставку. На послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев не скрывал своего разочарования от результата и от того, что слышал на трибунах в свой адрес.

"Я испытываю огромное разочарование после этой игры. Посмотрите на наши шансы и на то, чего мы достигли в этой игре... мы заслуживали победы. У нас было несколько хороших моментов против сильной команды. Я слышал, как пели болельщики [призывы уйти в отставку]. Это часть футбола и часть матча. Мы могли выиграть, поэтому они разочарованы. Я могу это понять. Трудно играть еще лучше против французов. Они настолько мощные, что это невероятно. На следующих сборах я вызову лучших игроков. Мы захотим добыть шесть очков. Я увидел большую интенсивность на этих сборах, была замечательная атмосфера. Если отбросить первые тридцать минут в Италии, я думаю, что все было очень хорошо. Наша цель - финишировать как минимум третьими. Мы можем занять еще выше, если одержим две победы", - заявил Доменико Тедеско.

Добавим, что после четырех туров Бельгия занимает третье место в группе А2, имея в своем активе 4 очка.

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Франция Бельгия Доменико Тедеско
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Источник:
rtbf.b
Опубликовал: Александр Гресь
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