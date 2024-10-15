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Победный гол дебютанта. Германия - Нидерланды 1:0. Видеообзор матча
Тренерский штаб не прогадал с вызовом новичка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Германии минимально обыграла Нидерланды в четвёртом туре Лиги наций.
Победу подопечным Нагельсмана принес дебютант "Бундестим" Джейми Левелинг.
На данный момент Германия лидирует в своей группе с 10 баллами, на счету Нидерландов 5 очков.
Лига наций. Группа А3, 4-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Германия – Нидерланды 1:0
Гол: Левелинг 64
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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