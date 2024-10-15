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Победный гол дебютанта. Германия - Нидерланды 1:0. Видеообзор матча

Лига наций УЕФА

Тренерский штаб не прогадал с вызовом новичка

Победный гол дебютанта. Германия - Нидерланды 1:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Германии минимально обыграла Нидерланды в четвёртом туре Лиги наций.

Победу подопечным Нагельсмана принес дебютант "Бундестим" Джейми Левелинг.

На данный момент Германия лидирует в своей группе с 10 баллами, на счету Нидерландов 5 очков.

Лига наций. Группа А3, 4-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Германия – Нидерланды 1:0

Гол: Левелинг 64

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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