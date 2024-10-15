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Винченцо Монтелла очертил цели сборной Турции в Лиге наций

Лига наций УЕФА

Ее могут воплотить в пятом туре

Винченцо Монтелла очертил цели сборной Турции в Лиге наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера сборная Турции сумела на выезде вырвать победу у Исландии, забив два гола в конце поединка (4:2). Главный тренер "лунных звезд" Винченцо Монтелла после игры подчеркнул, что его игроки полностью заслужили добыть в этой встрече три очка и обозначил цели команды на этом турнире.

"Могу сказать, что я горжусь этим выступлением, я невероятно горжусь своими игроками, которые выступили очень хорошо. Хоть было плохое поле и плохой старт, мы показали ту игру, которую хотели. Сборной Исландии нанесли лишь 10 ударов по воротам в последнем матче с Черногорией и 8 ударов с Уэльсом. У нас было 24 удара за один матч. Это деталь, которая показывает, как много мы шли к воротам соперника. Это был очень эмоциональный матч, где борьба и самопожертвование были на высоком уровне. Это была очень приятная победа. У нас невероятная группа футболистов, мы очень счастливы, мы продолжаем переживать эти первые победы вместе с ними. Через месяц, я надеюсь, мы будем праздновать первое место вместе. Наша цель - попасть в группу А. Надеюсь, нам удастся выйти из группы первыми", - цитирует Монтеллу beIN Sports.

Добавим, что после четырех туров Турция занимает первое место в группе В4, имея в своем активе 10 очков. Следующий матч с их участием состоится 16 ноября дома против Уэльса.

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Исландия Турция Винченцо Монтелла
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Источник:
beIN Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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