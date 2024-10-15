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Драматическая развязка. Исландия - Турция 2:4. Видео голов и обзор матча
Три гола после 80-й минуты
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Турции одержала выездную победу над национальной командой Исландии в матче Лиги наций.
Решающие голы в концовке встречи забили Арда Гюлер и Керем Актюркоглу.
По итогам 4 туров Турция лидирует в своей группе, имея в активе 10 очков. Исландия находится на 3 строчке с 4 баллами.
Лига наций. Группа В4
Рейкьявик. "Лаугардалсвеллур".
Исландия - Турция 2:4
Голы: Оскарссон 3', Гудьонсен 83' - Кахведжи 62' Чалханоглу (П) 67', Гюлер 88', Актюркоглу 90+5
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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