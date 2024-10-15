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Спаллетти - после 4:1 с Израилем: Могли забить еще больше
"Но сойдёт и так" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал крупную победу над Израилем (4:1) в матче 4 тура Лиги наций.
"Мы создали много моментов и могли забить больше. Было непросто находить пространство в насыщенной обороне, но мы грамотно ее вскрывали.
Сегодня каждый игрок выполнил свое задание. Мы были командой: все, кто вышли на поле, сыграли хорошо. Да, могли забить еще больше, но сойдет и так", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
В своей группе Италия занимает первое место. Далее за "Скуадра адзуррой" располагаются Франция (9 очков), Бельгия (4 очка) и Израиль (0 очков).
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