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Спаллетти - после 4:1 с Израилем: Могли забить еще больше

Лига наций УЕФА

"Но сойдёт и так" (с)

Спаллетти - после 4:1 с Израилем: Могли забить еще больше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал крупную победу над Израилем (4:1) в матче 4 тура Лиги наций.

"Мы создали много моментов и могли забить больше. Было непросто находить пространство в насыщенной обороне, но мы грамотно ее вскрывали.

Сегодня каждый игрок выполнил свое задание. Мы были командой: все, кто вышли на поле, сыграли хорошо. Да, могли забить еще больше, но сойдет и так", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

В своей группе Италия занимает первое место. Далее за "Скуадра адзуррой" располагаются Франция (9 очков), Бельгия (4 очка) и Израиль (0 очков).

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Италия Израиль Лучано Спаллетти Лига Наций
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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