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Литва - Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Литва - Румыния: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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Коллектив всем известного Мирчи Луческу уверенно движется к выходу в Лигу B: на счету румынов 3 победы в 3 матчах. Оказать сопротивление лидеру группы в родных стенах попробует сборная Литвы.
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Лига Наций. Лига С. Группа 2. Четвертый тур
15 октября. 21:45. Каунас. Стадион Дарюса и Гиренаса.
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
Трансляция: Megogo Football 5
Трансляція матчу Литва - РумуніяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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