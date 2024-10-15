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Милевский - о Довбике: Желания у него вагон, но, возможно, влияют какие-то факторы

Лига наций УЕФА

Мнение экс-нападающего "сине-желтых"

Милевский - о Довбике: Желания у него вагон, но, возможно, влияют какие-то факторы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский сравнил выступления нападающего Артема Довбика в национальной команде и в итальянской "Роме".

- Довбик забил пенальти, но его игра за сборную в последних матчах вызывает вопросы. Расскажите с точки зрения нападающего, почему Артем играет сейчас так бледно в национальной команде, хотя в Роме уже начал забивать?

- Честно, я не знаю. Я не люблю рассуждать и не хочу лезть в дела команды. Я просто смотрел футбол. Да, Довбик забил пенальти, сравнял счет, но остальное время выглядел бледно. Желания у него вагон, но, возможно, влияют какие-то факторы.

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Артем Милевский Украина Чехия Лига Наций Артем Довбик Рома
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 11:52
Довбик в подыгрыше слабо играет, он уступает в плане работы с мячом и Шеве, и Милевскому и Воронину и даже Яремчуку. Он хорош только как завершатель атак, в остальном он средний игрок.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 11:52
Довбик в подыгрыше слабо играет, он уступает в плане работы с мячом и Шеве, и Милевскому и Воронину и даже Яремчуку. Он хорош только как завершатель атак, в остальном он средний игрок.
Ответить
0
1

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