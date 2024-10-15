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Милевский - о Довбике: Желания у него вагон, но, возможно, влияют какие-то факторы
Мнение экс-нападающего "сине-желтых"
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский сравнил выступления нападающего Артема Довбика в национальной команде и в итальянской "Роме".
- Довбик забил пенальти, но его игра за сборную в последних матчах вызывает вопросы. Расскажите с точки зрения нападающего, почему Артем играет сейчас так бледно в национальной команде, хотя в Роме уже начал забивать?
- Честно, я не знаю. Я не люблю рассуждать и не хочу лезть в дела команды. Я просто смотрел футбол. Да, Довбик забил пенальти, сравнял счет, но остальное время выглядел бледно. Желания у него вагон, но, возможно, влияют какие-то факторы.
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