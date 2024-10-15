Северная Ирландия - Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сборная Болгарии, которая не пропустила ни одного мяча в первых трех и находится на втором месте в своей группе, едет в гости к Северной Ирландии. Обе сборные имеют очень хорошие шансы на прямое повышение в дивизион В, и победа сегодня будет желанным результатом для каждой из этих команд, поэтому матч обещает быть интересным.

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Лига наций, 4-й тур

Дивизион C, Группа 3

15.10.2024. Уиндзор Парк (Белфаст)

Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)

Северная Ирландия - Болгария. 21:45

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