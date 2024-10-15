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Северная Ирландия - Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Северная Ирландия - Болгария: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Северная Ирландия - Болгария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Болгарии, которая не пропустила ни одного мяча в первых трех и находится на втором месте в своей группе, едет в гости к Северной Ирландии. Обе сборные имеют очень хорошие шансы на прямое повышение в дивизион В, и победа сегодня будет желанным результатом для каждой из этих команд, поэтому матч обещает быть интересным.

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Лига наций, 4-й тур

Дивизион C, Группа 3

15.10.2024. Уиндзор Парк (Белфаст)

Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)

Северная Ирландия - Болгария. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 7

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Трансляція матчу Північна Ірландія - Болгарія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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