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Косово - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Косово - Кипр: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Косово - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Месяц с лишним назад очная встреча между этими сборными завершилась разгромной победой Косово со счётом 4:0. Чем ответит Кипр?

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Лига Наций. Лига С. Группа 2. Четвертый тур

15 октября. 21:45. Приштина. Фадил Вокрри

Главный судья: Матей Юг (Словения)

Трансляция: Megogo Football 6

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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