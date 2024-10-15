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Косово - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Косово - Кипр: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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Месяц с лишним назад очная встреча между этими сборными завершилась разгромной победой Косово со счётом 4:0. Чем ответит Кипр?
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Лига Наций. Лига С. Группа 2. Четвертый тур
15 октября. 21:45. Приштина. Фадил Вокрри
Главный судья: Матей Юг (Словения)
Трансляция: Megogo Football 6
Трансляція матчу Косово - КіпрСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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