Польша – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Расклад в группе А1 Лиги Наций выглядит классическим, ожидаемым, банальным. Португалия выиграет ее, Шотландия будет последней, а Хорватия и Польша борются за второе место, которое позволяет выйти из группы и избежать переходных матчей против вылета из Дивизиона А. В первом очном матче хорваты победили дома. Теперь очередь поляков в Варшаве. Причем поражение может еще и приблизить их к шотландцам, а хорватов - к португальцам.

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Лига Наций. Группа А1. Четвертый тур

15 октября. 21:45. Варшава. "Стадион Народовый"

Польша - Хорватия

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4