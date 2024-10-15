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Польша – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Польша – Хорватия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Польша – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Расклад в группе А1 Лиги Наций выглядит классическим, ожидаемым, банальным. Португалия выиграет ее, Шотландия будет последней, а Хорватия и Польша борются за второе место, которое позволяет выйти из группы и избежать переходных матчей против вылета из Дивизиона А. В первом очном матче хорваты победили дома. Теперь очередь поляков в Варшаве. Причем поражение может еще и приблизить их к шотландцам, а хорватов - к португальцам.

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Лига Наций. Группа А1. Четвертый тур

15 октября. 21:45. Варшава. "Стадион Народовый"

Польша - Хорватия

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Польща - Хорватія
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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