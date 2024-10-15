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Польша – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Польша – Хорватия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Расклад в группе А1 Лиги Наций выглядит классическим, ожидаемым, банальным. Португалия выиграет ее, Шотландия будет последней, а Хорватия и Польша борются за второе место, которое позволяет выйти из группы и избежать переходных матчей против вылета из Дивизиона А. В первом очном матче хорваты победили дома. Теперь очередь поляков в Варшаве. Причем поражение может еще и приблизить их к шотландцам, а хорватов - к португальцам.
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Лига Наций. Группа А1. Четвертый тур
15 октября. 21:45. Варшава. "Стадион Народовый"
Польша - Хорватия
Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
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