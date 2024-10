Продолжение династии. Сын Мальдини дебютировал за сборную Италии

14 октября сборная Италии уверенно обыграла Израиль со счётом 4:1 в рамках 4-го тура группового этапа Лиги нации.

На 74-й минуте встречи в составе "Скуадры адзурры" дебютировал полузащитник "Монцы" Даниэль Мальдини, выйдя на замену вместо Джакомо Распадори.

Даниэль — сын Паоло Мальдини и внук Чезаре Мальдини, которые также выступали за национальную команду Италии.

На счету Мальдини-младшего один забитый мяч в восьми играх в текущем сезоне на клубном уровне.

Cesare, Paolo, and now Daniel Maldini.



It's an Azzurri dynasty ???? pic.twitter.com/xYFjURQ19S