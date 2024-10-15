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Продолжение династии. Сын Мальдини дебютировал за сборную Италии

Лига наций УЕФА

Пошло уже третье поколение

Продолжение династии. Сын Мальдини дебютировал за сборную Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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14 октября сборная Италии уверенно обыграла Израиль со счётом 4:1 в рамках 4-го тура группового этапа Лиги нации.

На 74-й минуте встречи в составе "Скуадры адзурры" дебютировал полузащитник "Монцы" Даниэль Мальдини, выйдя на замену вместо Джакомо Распадори.

Даниэль — сын Паоло Мальдини и внук Чезаре Мальдини, которые также выступали за национальную команду Италии.

На счету Мальдини-младшего один забитый мяч в восьми играх в текущем сезоне на клубном уровне.

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Италия Израиль Чезаре Мальдини Паоло Мальдини Лига Наций Даниэле Мальдини
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Источник:
Azzurri
Опубликовал: Александр Бураков
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