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Продолжение династии. Сын Мальдини дебютировал за сборную Италии
Пошло уже третье поколение
Getty Images/Global Images Ukraine
14 октября сборная Италии уверенно обыграла Израиль со счётом 4:1 в рамках 4-го тура группового этапа Лиги нации.
На 74-й минуте встречи в составе "Скуадры адзурры" дебютировал полузащитник "Монцы" Даниэль Мальдини, выйдя на замену вместо Джакомо Распадори.
Даниэль — сын Паоло Мальдини и внук Чезаре Мальдини, которые также выступали за национальную команду Италии.
На счету Мальдини-младшего один забитый мяч в восьми играх в текущем сезоне на клубном уровне.
Cesare, Paolo, and now Daniel Maldini.— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) October 14, 2024
It's an Azzurri dynasty ???? pic.twitter.com/xYFjURQ19S
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