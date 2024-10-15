Швейцария – Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В этом сезоне Лига Наций подарила нам невероятно крутую жеребьевку на групповом этапе дивизиона А. Чего только стоит вторая группа, где одновременно соревнуются Италия, Франция и Бельгия. Четвертый квартет, на этом фоне, кажется менее звездным, но пусть это ощущение не вводит вас в заблуждение, ведь здесь также полно интриг, а главное - равных по силе и составу сборных. Да, конечно, Испания немного выделяется в роли фаворита, но все остальные коллективы (Сербия, Дания и Швейцария) - это страны, которые имеют так называемый "перед топовый" статус, что и делает эту группу такой привлекательной для зрителей. Однако, стоит отметить, что швейцарцы испортили общее впечатление от квартета своими провальными выступлениями. Но есть ли у "красных крестоносцев" шансы на то, чтобы реабилитироваться?

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Лига Наций. Группа А4. Четвертый тур

15 октября. 21:45. Санкт-Галлен. "Кибунпарк"

Швейцария - Дания

Главный арбитр: Халил Мелер (Турция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3