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Швейцария – Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Швейцария – Дания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом сезоне Лига Наций подарила нам невероятно крутую жеребьевку на групповом этапе дивизиона А. Чего только стоит вторая группа, где одновременно соревнуются Италия, Франция и Бельгия. Четвертый квартет, на этом фоне, кажется менее звездным, но пусть это ощущение не вводит вас в заблуждение, ведь здесь также полно интриг, а главное - равных по силе и составу сборных. Да, конечно, Испания немного выделяется в роли фаворита, но все остальные коллективы (Сербия, Дания и Швейцария) - это страны, которые имеют так называемый "перед топовый" статус, что и делает эту группу такой привлекательной для зрителей. Однако, стоит отметить, что швейцарцы испортили общее впечатление от квартета своими провальными выступлениями. Но есть ли у "красных крестоносцев" шансы на то, чтобы реабилитироваться?
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Лига Наций. Группа А4. Четвертый тур
15 октября. 21:45. Санкт-Галлен. "Кибунпарк"
Швейцария - Дания
Главный арбитр: Халил Мелер (Турция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
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