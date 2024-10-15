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Тренер валлийцев хочет использовать шанс для попадания на ЧМ-2026 через Лигу наций

Лига наций УЕФА

Драконы имеют серьезного соперника на своем пути

Тренер валлийцев хочет использовать шанс для попадания на ЧМ-2026 через Лигу наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера сборная Уэльса на своем поле переиграла Черногорию со счетом 1:0. Главный тренер "драконов" Крейг Беллами после поединка отметил, что несмотря на победу над балканской командой, его подопечным нужно работать над улучшением своей игры.

"Нам нужна большая команда. Лига наций - замечательная, действительно конкурентная, и она позволяет привлечь весь состав. Было много позитива от этого. Были игроки, которые проявили себя очень хорошо. Безусловно, команда действительно дает вам больше шансов попасть на большой турнир. Игры проходят так быстро: ты играешь в пятницу, играешь в понедельник. Это действительно подходит для больших стран с большими командами, поэтому мы должны использовать наш состав как можно лучше, чтобы иметь лучшие шансы попасть на большой турнир. Мы просто должны продолжать совершенствоваться. Каким бы ни был сегодняшний результат, выступление, нужно просто продолжать совершенствоваться. Следующие игры против хороших соперников снова проверят нас на прочность. Это дает вам платформу для совершенствования", - цитирует Крейга Беллами BBC.

Добавим, что после четырех туров Уэльс занимает второе место В4, имея в своем активе 8 очков.

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Крейг Беллами Уэльс Черногория
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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