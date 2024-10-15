  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Наставник сборной Франции Дешам отреагировал на слухи об обвинении Мбаппе в изнасиловании
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник сборной Франции Дешам отреагировал на слухи об обвинении Мбаппе в изнасиловании

Лига наций УЕФА
Обновлено

Размытый ответ

Наставник сборной Франции Дешам отреагировал на слухи об обвинении Мбаппе в изнасиловании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам прокомментировал новость о том, что капитан "трёхцветных" Килиан Мбаппе обвиняется в сексуальном насилии, которое якобы произошло в Швеции.

"На данный момент все это не имеет никакого значения. Факт это или вымысел, я не знаю, это сложно. Он достаточно взрослый, чтобы объяснить все.

Вокруг нас очень негативная атмосфера. Нужно быть осторожным, когда подмечаешь что-то. Я не буду говорить, что я знаю, потому что я не знаю. Лучше сделать шаг назад, прежде чем что-то сказать.

Но есть вещи, которые несложно проверить. Я делаю шаг назад, но это не идет на пользу французской команде", - цитирует Дешама L'Equipe.

Вчера Франция обыграла Бельгию в Лиге наций со счётом 2:1.

По теме
yellow-arrow
Полунин - о ничьей Украины с Чехией: Даже полумоменты даются с трудом
yellow-arrow
Мартинес: Возраст не имеет значения. Роналду не работает и не играет как 39-летний
yellow-arrow
Рональд Куман остался недоволен качеством игры своих игроков в матче с немцами
Франция Дидье Дешам изнасилование Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости