Наставник сборной Франции Дешам отреагировал на слухи об обвинении Мбаппе в изнасиловании

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам прокомментировал новость о том, что капитан "трёхцветных" Килиан Мбаппе обвиняется в сексуальном насилии, которое якобы произошло в Швеции.

"На данный момент все это не имеет никакого значения. Факт это или вымысел, я не знаю, это сложно. Он достаточно взрослый, чтобы объяснить все.

Вокруг нас очень негативная атмосфера. Нужно быть осторожным, когда подмечаешь что-то. Я не буду говорить, что я знаю, потому что я не знаю. Лучше сделать шаг назад, прежде чем что-то сказать.

Но есть вещи, которые несложно проверить. Я делаю шаг назад, но это не идет на пользу французской команде", - цитирует Дешама L'Equipe.