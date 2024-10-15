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Наставник сборной Франции Дешам отреагировал на слухи об обвинении Мбаппе в изнасиловании
Размытый ответ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам прокомментировал новость о том, что капитан "трёхцветных" Килиан Мбаппе обвиняется в сексуальном насилии, которое якобы произошло в Швеции.
"На данный момент все это не имеет никакого значения. Факт это или вымысел, я не знаю, это сложно. Он достаточно взрослый, чтобы объяснить все.
Вокруг нас очень негативная атмосфера. Нужно быть осторожным, когда подмечаешь что-то. Я не буду говорить, что я знаю, потому что я не знаю. Лучше сделать шаг назад, прежде чем что-то сказать.
Но есть вещи, которые несложно проверить. Я делаю шаг назад, но это не идет на пользу французской команде", - цитирует Дешама L'Equipe.
Вчера Франция обыграла Бельгию в Лиге наций со счётом 2:1.
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