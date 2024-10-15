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Рональд Куман остался недоволен качеством игры своих игроков в матче с немцами
Оранжевые фактически потеряли шансы выиграть группу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Нидерландов на выезде уступили с минимальным счетом Германии (1:0). Главный тренер "оранжевых" Рональд Куман после матча отметил, что его игроки недоработали во всех аспектах игры.
"Если вы отходите слишком далеко назад, вы сами навлекаете это на себя. Нам не хватило усилий во всех аспектах, возможно, во всех аспектах футбола. В перерыве мы делали вещи по-другому, а потом немного отдохнули. Но сегодня они были намного лучше. Я не доволен нашей игрой. Немцы были лучше, быстрее и физически сильнее. Они создали больше моментов. Мы потеряли слишком много мячей в полузащите. Мы отошли слишком далеко назад. Это не входило в план. План заключался в том, чтобы давить вперед по правому флангу, но этого не произошло", - цитирует Рональда Кумана beIN Sports.
Добавим, что сборная Нидерландов после четырех туров занимает второе место, имея в своем активе 5 очков.
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