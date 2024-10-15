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Заховайло: Это ещё надо умудрится сыграть вничью с такой неубедительной Чехией

Лига наций УЕФА

Большое разочарование

Заховайло: Это ещё надо умудрится сыграть вничью с такой неубедительной Чехией

УАФ

Новина українською

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал игру сборной Украины в поединке с Чехией (1:1) в рамках Лиги наций.

"Это ещё надо умудрится сыграть вничью с такой неубедительной Чехией. Соучек, Цоуфал, Боржил — все они заржавели от старости ещё год назад. Миша Мудрик может обогнать их приставными шагами.

Мне интересно, почему так тупо готовят аналитику для Реброва? Глеб Платов, ты слепой, или глухой? Ничего личного, обосную ради любви к искусству.

Начну с билд-апп сборной Украины. Мы играем в "дыр-дыр" в своей штрафной площади. Покажите мне нарезку, хотя бы из пяти эпизодов, где сборная смогла после этого быстро перестроиться в атаку? Какая выгода из этого? Вы скажете красивый, современный футбол? Для прагматичных специалистов, такой способ розыгрыша от ворот служит для того, чтобы отрезать группу прессингующих игроков, и создать открытые пространства для быстрого перехода в атаку на скорости. У вас хоть раз это получилось? Так для чего этот бред? Мы только привозим себе проблемы.

Это венерическое заболевание для нашего футбола привёз Де Дзерби. Авантюризм в чистом виде. Но это имеет продолжение под видом испанского стиля. Скоро мы так начнем разыгрывать не в штрафной, а во вратарской площади. Что, в принципе, сегодня я и увидел. Жуёте мяч не спеша, в ожидании, что соперник успеет отойти и организовать оборону в блоке. В игре в футбол, самое дорогое — это время, пространство, скорость доставки мяча в убойную, 14 зону.

В переходной фазе, имея полуоткрытые пространства, — наши игроки имеют явное преимущество в скорости на флангах. Разве вам это не видно, аналитики? Все специалисты говорят об проблемах при стандартах и подборах у наших ворот. Чем вы занимаетесь в клубах? Кто научил Коноплю отыгрывать мяч в центр перед штрафной площадью? Чем в этом моменте занимался Шапаренко и Судаков на подборе? Ответ: в носу ковырялись. Вот и получи 0:1 от чехов на ровном месте.

Я не знаю, что Шапаренко помешало на пятой минуте попасть в пустые ворота. Наверное, мяч попал в кочку...

Спуститесь на землю, думайте, анализируйте. Если вы, конечно, умеете. Я извиняюсь за свои эмоции. Терпеть больше не было сил", — написал Заховайло на своей странице в Facebook.

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Украина Чехия Лига Наций Вячеслав Заховайло
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 15:04
При Шеве мы их дважды обыгрывали в ЛН, а сейчас мы с трудом вничью сыграли с ними.Большой дегресс и этот дегресс начался с прихода Реброва. Наш уровень где-то между Албанией и Казахстаном ИМХО, поэтому говорить об неубедительных чехах глупо, если сами еще хуже
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
15.10.2024 в 15:04
При Шеве мы их дважды обыгрывали в ЛН, а сейчас мы с трудом вничью сыграли с ними.Большой дегресс и этот дегресс начался с прихода Реброва. Наш уровень где-то между Албанией и Казахстаном ИМХО, поэтому говорить об неубедительных чехах глупо, если сами еще хуже
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0
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