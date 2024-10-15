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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испания - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Испания - Сербия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.10.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Испания - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Действующие чемпионы Европы и победители Лиги наций на своем поле будут принимать сборную Сербии. Испания лидирует в своей группе и серьезно претендует на выход в плей-офф. Это и неудивительно, ведь сейчас "Фурия Роха" – абсолютный доминатор в мире футбола. Сможет ли ее остановить Сербия? После трех матчей эта сборная имеет четыре очка и еще не выпала из борьбы за топ-2. Поэтому сербы точно будут мотивированными.

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Лига наций, 4-й тур

Дивизион A, Группа 4

15.10.2024. Эстадио Нуэво Аркангель, Кордова

Главный арбитр: Даниэль Стефаньский (Польша)

Испания - Сербия. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Іспанія - Сербія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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