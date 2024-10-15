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Мартинес: Возраст не имеет значения. Роналду не работает и не играет как 39-летний
Похвала ветерану
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о 39-летнем нападающем Криштиану Роналду.
"Я думаю, что возраст игрока не имеет значения. Роналду не работает и не играет как 39-летний игрок. Мы работаем с каждым футболистом, принимая во внимание то, как он себя чувствует. Криштиану играет очень хорошо.
Он усердно работает, чтобы помочь команде в следующей игре. Когда приезжаешь на такой стадион, то осознаешь, какой перед вами игрок, с какой карьерой... Количество голов, которые он забил, трофеи, которые он выиграл.
Очень легко управлять футболистом, который отдает все силы ради победы, который всегда хочет побеждать. Мы все можем учиться, имея такого игрока рядом с собой", - приводит слова Мартинеса Record.
Напомним, сегодня португальцы сыграют против национальной команды Шотландии в четвёртом туре Лиги наций.
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