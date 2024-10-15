Вице-капитан Нидерландов считает поражение от немцев вполне заслуженным

В четвертом туре Лиги наций сборная Нидерландов потерпела минимальное поражение от Германии (1:0). "Оранжевые" за всю игру нанесли три удара, а в створ ворот попали лишь на 89-й минуте встречи. Защитник "Интера" Стефан де Врей вышел на поле с капитанской повязкой вместо Вирджила ван Дейка, который был дисквалифицирован за красную карточку в матче с Венгрией. Игрок "оранжевых" после игры отметил, что они провели неудачный матч с немцами.

"Мне кажется очевидным, что это было заслуженное поражение. Первый тайм был очень посредственным. Мы были очень небрежными и отдали несколько мячей просто так, что позволило им стать опасными. Во втором тайме было немного лучше, но трудно создавать моменты", - цитирует Стефана де Врея beIN Sports.

Добавим, что следующий поединок Нидерланды проведут 16 ноября дома против Венгрии.