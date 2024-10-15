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Юлиан Нагельсманн после победы над Нидерландами: У нас есть амбиции идти дальше

Лига наций УЕФА

Бундестим в Лиге наций оступился лишь раз

Юлиан Нагельсманн после победы над Нидерландами: У нас есть амбиции идти дальше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Германии вчера переиграла Нидерланды с минимальным счетом 1:0. "Бундестим" после четырех туров занимает первое место в своем квартете, имея в активе 10 очков. На послематчевой пресс-конференции главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн отметил, что его игроки полностью заслужили победу над соперником.

"Первый тайм сегодня был лучшим, который мы сыграли в этом году. Стремление, которое продемонстрировала команда, стало огромным шагом [вперед]. Мы хорошо играли и мало пропускали. Мы абсолютно заслужили победу. У нас есть амбиции идти дальше. В раздевалке царит необычайная атмосфера - они хотят побеждать", - цитирует Нагельсманна beIN Sports.

Добавим, что следующий поединок Германия проведет 16 ноября дома против Боснии и Герцеговины.

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Германия Юлиан Нагельсманн
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Источник:
beIN Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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