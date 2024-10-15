Лига наций УЕФА
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Бауманн - о своем дебюте за сборную Германии: Осуществилась моя мечта
Голкипер поделился своими эмоциями
Фото: tsg-hoffenheim.de
Вратарь Оливер Бауманн поделился своими впечатлениями от первого матча в составе национальной сборной Германии:
"Это был невероятный день и игра, - признался голкипер, - Сбылась моя мечта защищать цвета родной страны, я очень этим горжусь. Атмосфера в коллективе просто замечательная".
Напомним, что вчера, 14 октября, сборная Германии победила национальную команду Нидерландов (1:0) в рамках четвертого тура Лиги наций.
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