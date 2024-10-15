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Бауманн - о своем дебюте за сборную Германии: Осуществилась моя мечта

Лига наций УЕФА
Обновлено

Голкипер поделился своими эмоциями

Бауманн - о своем дебюте за сборную Германии: Осуществилась моя мечта

Фото: tsg-hoffenheim.de

Новина українською

Вратарь Оливер Бауманн поделился своими впечатлениями от первого матча в составе национальной сборной Германии:

"Это был невероятный день и игра, - признался голкипер, - Сбылась моя мечта защищать цвета родной страны, я очень этим горжусь. Атмосфера в коллективе просто замечательная".

Напомним, что вчера, 14 октября, сборная Германии победила национальную команду Нидерландов (1:0) в рамках четвертого тура Лиги наций.

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Германия Лига Наций Оливер Бауманн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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