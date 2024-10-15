Бьелица - о Левандовском: Он все еще один из лучших нападающих в мире

Ненад Бьелица, тренер загребского "Динамо", высказался о форварде "Барселоны" и сборной Польши Роберте Левандовском.

"Он все еще один из лучших нападающих в мире, и это нелегко быть таким в возрасте 36 лет. Он регулярно забивает за "Барселону" и выглядит великолепно в этом сезоне. Он так много сделал для национальной сборной и все еще является ключевым игроком. Польша должна быть счастлива иметь такого замечательного футболиста", - сказал Ненад.