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Бьелица - о Левандовском: Он все еще один из лучших нападающих в мире
Ненад поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Ненад Бьелица, тренер загребского "Динамо", высказался о форварде "Барселоны" и сборной Польши Роберте Левандовском.
"Он все еще один из лучших нападающих в мире, и это нелегко быть таким в возрасте 36 лет. Он регулярно забивает за "Барселону" и выглядит великолепно в этом сезоне. Он так много сделал для национальной сборной и все еще является ключевым игроком. Польша должна быть счастлива иметь такого замечательного футболиста", - сказал Ненад.
Напомним, что в текущем сезоне Левандовский сыграл 11 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.
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