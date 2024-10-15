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Бьелица - о Левандовском: Он все еще один из лучших нападающих в мире

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Ненад поделился своими мыслями

Бьелица - о Левандовском: Он все еще один из лучших нападающих в мире

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ненад Бьелица, тренер загребского "Динамо", высказался о форварде "Барселоны" и сборной Польши Роберте Левандовском.

"Он все еще один из лучших нападающих в мире, и это нелегко быть таким в возрасте 36 лет. Он регулярно забивает за "Барселону" и выглядит великолепно в этом сезоне. Он так много сделал для национальной сборной и все еще является ключевым игроком. Польша должна быть счастлива иметь такого замечательного футболиста", - сказал Ненад.

Напомним, что в текущем сезоне Левандовский сыграл 11 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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