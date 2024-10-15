Пик карьеры Калюжного на фоне локального прогресса Реброва. О матчах сборной Украины в Лиге наций

Обсуждаем поединки подопечных Реброва с Грузией и Чехией. Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Ребров в безвыходной ситуации доверился представителям клубов УПЛ и не прогадал. Также тренеру сборной Украины удалось улучшить структуру и организацию игры в обороне. Но все ли так позитивно? Как сентябрьская безнадежность трансформировалась в октябрьскую неопределенность, можно ли расценивать ничью с Чехией как и провал, чего теперь нам ждать в ноябре и стоит ли кардинально что-то менять после? Разбирались авторы UA-Футбол: Леон Вургафт, Роман Синчук и Влад Личик.

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