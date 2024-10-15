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На стадионе во время матча Италия - Израиль присутствовали снайперы
Этот факт вызвал шок у болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Сборная Италии одержала уверенную победу над Израилем (4:1) в матче четвертого тура Лиги наций.
Но во время игры на крыше стадиона "Фриули" были замечены два снайпера. Этот факт вызвал шок у болельщиков и возмущение в социальных сетях.
Per Italia - Israele cecchini sulla copertura dello stadio: alla Dacia Arena, stasera una partita surreale. In un clima altrettanto incredibile… pic.twitter.com/KSkyBAflMU— Antonio Lobotka | Campione D’Italia 04/05/2023 ???? (@antoniolobotka) October 14, 2024
Добавим, что на матче были усилены меры безопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке.
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