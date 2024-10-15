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На стадионе во время матча Италия - Израиль присутствовали снайперы

Лига наций УЕФА

Этот факт вызвал шок у болельщиков

На стадионе во время матча Италия - Израиль присутствовали снайперы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

Сборная Италии одержала уверенную победу над Израилем (4:1) в матче четвертого тура Лиги наций.

Но во время игры на крыше стадиона "Фриули" были замечены два снайпера. Этот факт вызвал шок у болельщиков и возмущение в социальных сетях.

Добавим, что на матче были усилены меры безопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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