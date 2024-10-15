Роналду удивил фанатов перед матчем с Шотландией

Перед матчем против сборной Шотландии Криштиану Роналду снова удивил фанатов.

Португалец, заметив, что болельщики стоят за ограждением подошел к ним и начал раздавать всем желающим автографы.

Cristiano Ronaldo made sure to come out and greet his fans ???? pic.twitter.com/favBa6KLpG — B/R Football (@brfootball) October 14, 2024

Напомним, что матч Шотландия - Португалия в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА состоится 15 октября в 21:45 по киевскому времени.