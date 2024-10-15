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Роналду удивил фанатов перед матчем с Шотландией

Лига наций УЕФА

Футболист удивил фанатов

Роналду удивил фанатов перед матчем с Шотландией

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем против сборной Шотландии Криштиану Роналду снова удивил фанатов.

Португалец, заметив, что болельщики стоят за ограждением подошел к ним и начал раздавать всем желающим автографы.

Напомним, что матч Шотландия - Португалия в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА состоится 15 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Криштиану Роналду Португалия Шотландия Лига Наций
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