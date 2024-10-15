Лига наций УЕФА
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Роналду удивил фанатов перед матчем с Шотландией
Футболист удивил фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем против сборной Шотландии Криштиану Роналду снова удивил фанатов.
Португалец, заметив, что болельщики стоят за ограждением подошел к ним и начал раздавать всем желающим автографы.
Cristiano Ronaldo made sure to come out and greet his fans ???? pic.twitter.com/favBa6KLpG— B/R Football (@brfootball) October 14, 2024
Напомним, что матч Шотландия - Португалия в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА состоится 15 октября в 21:45 по киевскому времени.
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