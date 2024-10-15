Форвард Торино успешно перенес операцию

Сегодня, 15 октября, успешно прооперировали форварда "Торино" Дувана Сапату.

Операцию провел доктор Бертран Соннери-Котте. Во время хирургического вмешательства также присутствовал медицинский директор футбольного клуба "Торино" Коррадо Бертоло.

16 октября Сапату вернется в Турин, где начнет курс реабилитации и физиотерапевтических процедур. Сроки восстановления футболиста сообщат позже.

Напомним, что колумбиец получил травму крестообразной связки, медиального и латерального мениска в матче седьмого тура Серии А против "Интера".