Лига Наций. Шотландия – Португалия 0:0. Фортификации в Глазго устояли

Еще перед тем как начался этот матч, все примерно понимали чего здесь стоит ожидать. Признайтесь, вы лишь задумывались над тем, удастся ли "тартановой армии" как-то удержать натиск Роналду и компании? Возможно, кто-то был более смелый в своих прогнозах и думал, что интрига лишь в том, сколько подопечные Роберто Мартинеса сегодня забьют в ворота Гордона. Как бы там ни было, но ожидания не подвели.

В стартовом составе Португалии и Шотландии особо без сюрпризов, разве что стоит отметить отсутствие Педру Нету даже в заявке на эту игру. Возможно, у португальца травма. Об этой встрече писать отчет не так просто, вот условно первый тайм можно свести к одному предложению: "Одни старались, атаковали, а другие просто отбивались, как могли". Однако надо немного подробнее.

Команда Стива Кларка сделала большую ставку на контратаки и очень массированно оборонялась, иногда все 10 полевых игроков находились вокруг штрафной площадки. И это создавало проблемы, ведь проходить такой низкий блок непросто, особенно, когда мы говорим об уровне сборных, а не клубов, где нет такой наигранной сыгранности между футболистами. Впрочем свои моменты португальцы все же находили, вот только прицел был катастрофическим, катастрофически плохим.

Даже в тех моментах, когда удавалось выводить игроков на ударные позиции после передач с флангов, сначала Роналду, а затем и его партнеры подхватили один общий вирус и забыли как прицельно пробивать по воротам. То есть у Гордона не то, чтобы было колоссально много работы, в основном все сводилось к плохим ударам от гостей сегодняшнего матча.

Во втором тайме картина особо не изменилась. Массированная оборона против не менее массированной атаки, Роналду в поисках своего гола, а партнеры активно ему помогали. И что интересно, даже под таким давлением шотландцы иногда выходили на чужую половину поля, а на 75-й минуте едва не забили гол, когда после подачи в штрафную и скидки от Че Адамса не смог попасть по мячу Мактоминей. Это был просто убийственный момент, если бы только Скотт нанес удар. А еще через минуту Ралстон был свободным на фланге и просто не смог выполнить пас на Мактоминея, который бы расстреливал Кошту, вот только не дотянулся до паса. Просто не выполнил Ралстон, здесь ничего не поделаешь.

Португальцы все же продолжали свои атаки и на 87-й минуте, как казалось, мяч точно залетит в ворота хозяев поля. Леау после прохода по флангу и смещения в центр прострелил на Бруну Фернандеша и тот в касание пробивал сильно и в упор, но просто чудеса реакции продемонстрировал Крейг Гордон, это был невероятный сейв.

А на этом все, финальный свисток и Криштиану Роналду был откровенно недовольным, он выругался и всем видом показывал, насколько он раздражен таком итоге. Великолепный результат для "тартановой армии", который все же особо не спасает их турнирное положение, но добавляет позитива в плане морального духа. Для Португалии эта ничья не является фатальной, они имеют 10 очков и сохраняют первое место в группе, на втором месте Хорватия с 7-ю очками.

Лига Наций. Лига А. Группа 1, четвертый тур

Стадион: "Хэмпден Парк" (Глазго)

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Шотландия — Португалия 0:0

Голы: нет.

Шотландия: Гордон — Ралстон (Давлин, 89), Суттар, Хенли, Робертсон — Гилмор, Маклин — Кристи (Голд, 68), Мактоминей, Доук (Морган, 68) — Адамс (Дайкс, 83)

Португалия: Кошта — Канселу (Семеду, 89), Диаш, Силва, Мендеш — Фернандеш, Палинья (Невеш, 61), Витинья (Феликс, 89) — Консейсау (Силва, 61), Роналду, Жота (Леау, 61)

Предупреждения: Мактоминей (27) — Жота (18), Палинья (50), Диаш (83)