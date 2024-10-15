Лига наций. Сборная Швейцарии сыграла в огненную ничью с Данией

Бывают матчи, проанализировав которые, перед началом игры, ты сразу понимаешь - этот поединок точно стоит внимания. Встреча Швейцарии и Дании не стала исключением. Почему было ясно, что матч получится зрелищным? Ответ кроется в турнирном положении обеих команд. Хозяева ужасно провели первую часть нынешней Лиги Наций, не набрав ни одного очка. Датчане же шли вторыми после фаворита группы Испании и чувствовали себя относительно спокойно. Вот почему все ожидали, что Швейцария с первых минут полетит вперед в надежде хоть как-то спасти свое положение. А когда встречаются две равные команды, то полностью доминировать у одной из них получается редко, а это значит, что Дания точно должна найти свои шансы на контратаках. Так и произошло - игра выдалась яркой и результативной.

На первых минутах казалось, что футбол на встречных курсах больше подходит гостям. В течение первого тайма на поле было слишком много сумбура и индивидуальных ошибок (как технических, так и тактических). Такой ход матча предполагает много борьбы, выигрывая большинство единоборств, именно гости и выглядели немного интереснее в начале.

Однако Швейцария, ближе к середине первого тайма, все же смогла взять мяч под контроль, несмотря на не редкие выпады соперника через фланги. В такой равной и интенсивной игре первый гол был лишь вопросом времени.

Счет открыли хозяева. После прострела в штрафную площадку Ремо Флойлер нашел возможность для удара, однако его выстрел был заблокирован. Но после серии рикошетов Густав Исаксен оказался самым расторопным, расстреляв Шмайхеля почти в упор.

В этот момент показалось, что этот мяч может испортить игру, ведь швейцарцы так нуждаются в победе, что вполне могут закрыться и охранять нужный счет. Однако не хватило времени даже подумать об этом, не то чтобы проверить. Уже через несколько мгновений на табло был паритет.

Стоит отметить остроумное и креативное решение Эриксена, который после фола в центре поля мгновенно забросил мяч за шиворот центральным защитникам хозяев. Комичности этой ситуации добавляет и тот факт, что несколько швейцарцев продолжали спорить о нарушении правил, когда Исаксен уже выбежал на свидание с Кобелем. Вингер сильно пробил, попал между ног киперу и сравнял счет.

Далее, несмотря на логику поединка, ближе к тому, чтобы выйти вперед были именно скандинавы, но Гейлунд не смог переиграть вратаря соперников с выгодной позиции.

Ближе к перерыву футболисты устали и темп матча начал падать. Однако хозяева все же решились на одну последнюю навалу, которая неожиданно принесла результат. Эмбуло классно придержал мяч корпусом и пробросил его мимо Патрика Доргу, который выполнил вообще не нужный подкат. Был ли здесь пенальти? Вопрос спорный. Спорить с тем, что контакт имел место быть нельзя, но, если бы рефери не поставил "точку", его бы тоже можно было понять. Если подытожить, то, пожалуй, идеально подойдет фраза "больше да, чем нет". Зеки Амдуни переиграл Шмайхеля и во второй раз вывел свою команду вперед. На этом и закончился этот увлекательный тайм.

Вторая половина матча также не разочаровала. Уже на 53-й минуте датчане смогли забить второй гол, но это взятие ворот было отменено из-за минимального офсайда Патрика Доргу. Исправиться за "привоз" пенальти ему не удалось. Это был очень опасный звоночек, которым хозяева почему-то пренебрегли.

Ну и, как результат, через 15 минут Дания забила уже легально. Пассивность швейцарских защитников, которую они продемонстрировали в этом эпизоде, просто пугает. Датчане перепасовывались в чужой штрафной площадке, будто играли в квадрат. В итоге Эриксен оформил дубль, а хозяева снова оказались в неприглядном положении.

Однако времени передохнуть гости не получили. Уже через несколько минут Швейцария должна была в третий раз выйти вперед, но не вышла из-за очень необычной ситуации. Казалось, что Угринич выполнил идеальную подачу с углового, которую не менее классно замкнул Амдуни, но... во время выполнения навеса мяч шел по такой закрученной траектории, что аж на долю секунды вылетел за пределы поля. Что тут скажешь, не повезло, так не повезло.

Интересно, что когда Угринич выполнял следующий угловой, он так сильно перестраховался, что направил мяч точно в руки вратарю.

После этого момента Швейцария устроила настоящую осаду ворот Шмайхеля. Скандинавы лишь несколько раз убегали в контратаки, но безрезультатно. Что же до хозяев, то они свою возможность все же нашли. После очень длинной позиционной атаки на ударную позицию удалось вывести Джаку, но капитан швейцарцев пробил чуть выше цели. Далее у "команды-А" были лишь полумоменты, которые ни к чему не привели. Как результат - ничья, которая полностью удовлетворила Данию и почти похоронила Швейцарию.

Швейцарцы так и остались на последнем месте квартета номер четыре. Теперь они уже точно не имеют шансов побороться за выход в плей-офф, а могут надеяться только на спасительную третью позицию, которая позволит играть в стыках, а не вылететь в дивизион B сразу. Что касается Дании, то скандинавы почти обеспечили себе второе место, учитывая преимущество над Сербией в три очка, выигранную личную встречу и значительно лучшую разницу голов. Последние, кстати, в параллельном матче проиграли Испании "0:3".

Лига наций. 4-й тур. Группа А4

Сент-Галлен. "Kybunpark"

Швейцария - Дания - 2:2

Голы: Фройлер 26', Амдуни 45+1 (П) - Исаксен 27', Эриксен 69'

Швейцария: Кобел, Фернандеш, Аканджи, Эльведи, Гарсия, Фройлер (Эбишер 81'), Джака, Амдуни (Витциг 89'), Ридер (Угринич 67'), Ндойе (Сьерро 89'), Эмболо (Зечири 81').

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Дания: Шмейхель, Нельссон (Дольберг 76'), Вестергор, Кристенсен, Ба, Эриксен, Хейбьерг, Доргу (Мехле 86'), Исаксен (Стаге 57'), Гренбек (Олдер Винд 57'), Гойлунд (Ольсен 57').