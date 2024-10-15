  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лига наций. Сборная Швейцарии сыграла вничью с Данией
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Сборная Швейцарии сыграла вничью с Данией

Лига наций УЕФА
Обновлено

2:2

Лига наций. Сборная Швейцарии сыграла вничью с Данией

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций. 4-й тур. Группа А4
Сент-Галлен. "Kybunpark"
Швейцария - Дания - 2:2
Голы: Фройлер 26', Амдуни 45+1 (П) - Исаксен 27', Эриксен 69'

Швейцария: Кобел, Фернандеш, Аканджи, Эльведи, Гарсия, Фройлер (Эбишер 81'), Джака, Амдуни (Витциг 89'), Ридер (Угринич 67'), Ндойе (Сьерро 89'), Эмболо (Зечири 81').

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Дания: Шмейхель, Нельссон (Дольберг 76'), Вестергор, Кристенсен, Ба, Эриксен, Хейбьерг, Доргу (Мехле 86'), Исаксен (Стаге 57'), Гренбек (Олдер Винд 57'), Гойлунд (Ольсен 57').

По теме
yellow-arrow
Лига наций. Белорусы теряет победу, разгромные поражения Кипра и Болгарии, камбэк Румынии
yellow-arrow
Камбэк по-варшавски. Польша — Хорватия 3:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига наций. Испания - Сербия 3:0. Вынесли поклонников России
Дания Швейцария Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости