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Лига наций. Сборная Швейцарии сыграла вничью с Данией
2:2
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига наций. 4-й тур. Группа А4
Сент-Галлен. "Kybunpark"
Швейцария - Дания - 2:2
Голы: Фройлер 26', Амдуни 45+1 (П) - Исаксен 27', Эриксен 69'
Швейцария: Кобел, Фернандеш, Аканджи, Эльведи, Гарсия, Фройлер (Эбишер 81'), Джака, Амдуни (Витциг 89'), Ридер (Угринич 67'), Ндойе (Сьерро 89'), Эмболо (Зечири 81').
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Дания: Шмейхель, Нельссон (Дольберг 76'), Вестергор, Кристенсен, Ба, Эриксен, Хейбьерг, Доргу (Мехле 86'), Исаксен (Стаге 57'), Гренбек (Олдер Винд 57'), Гойлунд (Ольсен 57').
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