Лига Наций. Польша - Хорватия 3:3. Неожиданное сумасшествие

Лига Наций. Группа А1. Четвертый тур

Варшава. "Стадион Народовы"

Польша - Хорватия 3:3

Голы: Зелински 5, Залевски 45, С. Шимански 68 - Соса 19, П. Сучич 24, Батурина 26

Польша: Булка, Давидович (Пятковски 38), Кивьор, Беднарек, Залевски, Модер (Ойеделе 62), Зелински (Капустка 74), С. Шимански, Камински (Амеяу 62), Урбански, Свидерски (Левандовски 62)

Хорватия: Ливакович, Эрлич (Лабрович 80), Гвардиол, Шутало, Перишич, Модрич, П. Сучич, Батурина (Л. Сучич 80), Соса, Матанович (Будимир 61), Крамарич (Марио Пашалич 70)

Предупреждения: Зелински 70 - Гвардиол 32, Батурина 78, Будимир 90+1

Удаление: Ливакович 76 (прямая красная)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

От Польши и Хорватии такой прыти мы не ожидали. Хотя они и пропускают, и забивают почти в каждом матче в 2024-ом году. Но ведь не по три мяча каждая. На Евро обе провалились, в группе Лиги Наций отстают от Португалии, в целом выглядят несобранными, ищут новый путь и пока не очень его находят. В том числе первый матч октября своей команды оба тренера оценили довольно хмуро. А в очном матче в сентябре в Осиеке сыграли 1:0 (в пользу хозяев).

Тем не менее, сегодня мы получили фестиваль голов с "десертом" в виде красной карточки вратаря. И это при том, что из-за небольшого повреждения Роберт Левандовски не вышел в стартовом составе "Кадры". Под закрытой крышей заполненного стадиона "Народовы" кипели горячие страсти. Хорватия искала реализацию "первого матчбола" за выход из группы, как оценил ситуацию ее тренер Златко Далич, Польша хотела остаться в борьбе за этот выход.

Следует отметить, что ударов по воротам сегодня было меньше, чем в Осиеке (29:34). Зато ударов в створ ворот больше, чем тогдашние восемь - целых 14. И, разумеется, голов.

Хозяева забили рано. Пас Урбански на грани офсайда в левую часть штрафной нашел Зелински, а тот пробил в дальний угол. Гости пытались отыграться и вдруг забили сразу три. Навес Модрича со штрафного выбили под смачный удар левого защитника Сосы слета. 20-21-летние Сучич и Батурина сыграли в "стенку", и первый пробил с острого угла под дальнюю стойку. Давидович подарил мяч Сучичу, тот скрытым пасом отдал Батурине, а последний пробил вратаря.

Поляки вернулись к воротам Ливаковича. Но долго ничего не создавали. Доминик отбил удар с острого угла. И все же пропустил в раздевалку. Модрич и Шутало сыграли слишком мягко, Зелински отправил Залевски, а тот пробил из левой части штрафной в дальний угол. Сразу же еще и Камински выскочил один-на-один, и Ливаковичу пришлось спасать.

Во втором тайме Ливакович отбил непростой удар Залевски, Булка вытащил удар Модрича из-под перекладины, отбил и удар Матановича с рикошетом, и попытку Перишича. Кипер поляков также спас от удара головой Будимира в упор. Так его сборная осталась в игре и забила. Левандовски уже вышел на поле, принял длинный пас в правой части штрафной, подождал, отдал назад, а Шимански четко пробил метров с 18-ти.

Далее игра успокоилась. Пока Ливакович, выбегая из штрафной на плохой пас партнера по команде назад, не выбил мяч вместе с коленом Левандовски. Точнее, выбил он мяч четко и ранее, а лишь затем - колено. Но арбитр решил показать прямую красную карточку. После чего хозяева осадили ворота гостей, но многого не создали, кроме пары неточных ударов.

Обе команды продемонстрировали характер. Обе - голами, возвращениями, хорваты - еще и стойкостью вдесятером. Поляки удержали очень хорошие показатели на своей земле - лишь одно поражение с сентября 2022-го года. И обе перенесли решение вопроса в группе на ноябрь. Хотя эта ничья в пользу Хорватии в борьбе за второе место - семь очков против четырех польских с преимуществом по очным матчам.