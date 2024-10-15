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Лига наций. Испания - Сербия 3:0. Вынесли поклонников России

Лига наций УЕФА
Обновлено

Уверенная победа фаворита

Лига наций. Испания - Сербия 3:0. Вынесли поклонников России

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем Испания понесла значительные кадровые потери. Не могли сегодня помочь команде Симон, Ле Норман, Карвахаль, Родри, Ольмо, Ямаль и Нико Уильямс. Справа в защите второй раз подряд вышел Порро, на скамейке запасных начал матч Педри, которого заменил Мерино, а Алекс Баэна составил компанию Морате и Оярсабалю в атаке.

У сербов по сравнению с предыдущим матчем в пару к Митровичу вышел второй форвард - Йовельич, вместо Груича в центре поля начал Жделар. На других позициях – без неожиданностей.

Испанцы с первых секунд взяли мяч под свой контроль и отличились уже на 5-й минуте. Розыгрыш углового на правом фланге атаки хозяев завершился подачей Педро Порро, которую в борьбе с сербскими защитниками замкнул Ляпорт.

После пропущенного гола сербы пытались сразу отыграться, заработали и подали 2 угловых удара, однако никакой опасности они не несли. Сербы не стеснялись идти в прессинг на чужой половине поля и это могло сработать уже через несколько минут: Йовельич запрессинговал Раю и едва не заставил того ошибиться. Лишь в последний момент голкипер выбил мяч буквально из-под ног форварда.

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Испанцы в свою очередь чуть ли не повторили первый гол. Розыгрыш углового с того же правого фланга в этот раз завершился ударом Мерино в штангу. Атакующей страсти сербов надолго не хватило, поэтому уже в середине первого тайма испанцы уверенно контролировали мяч и ход игры. Хозяева продолжали атаковать, хотя эти атаки и не были особенно опасны. В частности, запомнился удар Субименди с линии штрафной, однако мяч просвистел над перекладиной. Были удары с далекого расстояния от обеих команд, однако особых хлопот голкиперам они не принесли. В конце тайма после подачи с фланга опасно пробивал Мората, однако с его ударом уверенно справился Райкович. Первый тайм прошел при территориальном превосходстве испанцев, поэтому результат тоже был закономерным.

Второй тайм, как и первый, сербы начали неудачно. Порро попал в руку Бирманчевичу и арбитр назначил пенальти, который решился пробивать Мората. И, как это часто бывает в последнее время, Альваро запустил мяч над перекладиной. Почти сразу удваивать преимущество испанцев мог Алекс Баэна - его удар головой прошел мимо штанги.

Через несколько минут Фабиан Руис нашел в штрафной Альваро Морату, который бильярдным ударом отправил мяч в угол ворот Райковича 2:0. На 76 минуте Павлович сфолил в метрах 20 от ворот и арбитр после просмотра ВАР решил удалить сербского защитника. Ко всем невзгодам сербов Алекс Баэн словно рукой положил мяч в угол ворот соперника. Счет стал 3:0, и на этом матч можно было завершать. Буквально через 2 минуты вышедший на замену Педри попал в перекладину. В последние 10 минут матча хозяева спокойно контролировали мяч, практически не угрожая воротам соперников.

Несмотря на большие кадровые потери, испанцы доминировали за весь поединок и закономерно победили.

Лига Наций. Лига А. Группа 4, четвертый тур
Стадион: "Эстадио Нуэво Аркангель" (Кордова)
Главный арбитр: Даниэль Стефаньский (Польша)
Голы: Ляпорт, 5, Мората, 65, Баэна, 77
Испания: Рая – Порро, Вивиан (Кубарси, 82), Ляпорт, Кукурелья – Мерино (Педри, 64), Субименди, Фабиан Руис (Гарсия, 82) – Баэна (Сарагоса, 78), Мората (Хоселу, 78), Оярсабаль.
Сербия: Райкович – Эракович, Миленкович, Павлович – Неделькович (Чумич, 64), Жделяр (Максимович А., 64), Максимович Н., Самарджич (Груич, 46), Бирманчевич – Йовельич (Йович, 46), Митрович (Шимич, 78).
Предупреждения: Оярсабаль, 7, Еракович, 38, Митрович, 53, Миленкович, 54, Йович, 90+1
Удаление: Павлович, 76
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Испания Сербия
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Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
16.10.2024 в 00:11
Наша молодіжка сама себе винесла шанувальникам
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Комментарии 5
Morphyk7 (Черновцы)
16.10.2024 в 00:11
Наша молодіжка сама себе винесла шанувальникам
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avatar
Spokoyno (Київ)
15.10.2024 в 23:58
Іспанці на славу порвали посіпак мокшанської орди! Мората хоч виправився, а то пенальті пробив як у регбі Ну і суддя тугодум, я одразу заявив ЧЕРВОНА а він ще побіг до монітора перевіряти! Невже одразу не помітив, що найближчий захисник знаходився далі ніж карний майданчик!
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Morphyk7 (Черновцы)
16.10.2024 в 00:12
Який радий, що іспанці винесли, при цьому не помічаєш, шо 17-19річні серби винесли нашу у21
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
15.10.2024 в 23:58
Президент Сербії недавно заявив що Крим це Україна, і Сербія засуджує війну яку розвʼязала рашка….
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Morphyk7 (Черновцы)
16.10.2024 в 00:13
Це- політичні ігри. На ділі він так не вважає. Менше слухай, що кажуть
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