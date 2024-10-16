Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций. Игрок Динамо крадет победу у Беларуси, разгромные поражения Кипра и Болгарии, камбэк Румынии
О матчах Дивизиона C
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Nicodim/NurPhoto
В 21:45 стартовали 4 поединка Дивизиона C. Северная Ирландия быстро принялась за разгром Болгарии, три гола в сетку ворот гостей влетело еще до перерыва. Во втором тайме хозяева еще дважды укололи болгар и довели счет до неприличного.
Северная Ирландия – Болгария 5:0
Голы: Прайс (15, 29, 81), Митов (32, автогол), Мадженнис (89)
Одновременно Беларусь принимала на нейтральном поле в Венгрии национальную сборную Люксембурга – разошлись миром, 1:1 (забил Жерсон Родригеш). Ситуация в группе №3 следующая после 4 туров: Северная Ирландия первая (7 очков), дальше идет Беларусь (6), Болгария третья (5), а Люксембург замыкает таблицу (2 балла).
Беларусь – Люксембург 1:1
Голы: Политевич (54) – Ж. Родригеш (78)
Также Румыния на выезде организовала камбэк в матче с Литвой. Хозяева забили первыми, гости отыгрались еще до перерыва, а на экваторе второго тайма вырвали победу.
Литва – Румыния 1:2
Голы: Кучис (7, с пенальти) – Марин (18, с пенальти), Дрегуш (65)
Ну а Косово камня на камне не оставил от Кипра. Спокойная победа хозяев, один гол в первом тайме, и еще два во втором. В группе №2 лидирует Румыния (12 очков). Косово идет на второй строчке (9). Кипр безнадежно отстал (3 балла), а Литва вообще без очков.
Косово – Кипр 3:0
Голы: Ррахмани (30), Красники (52), Сахити (70)
Популярное сейчас
- Леоненко: Теперь уже буду Мудрика называть Мишей-угловым
- Сборная требует перемен. Старый знакомый Реброва наступает на пятки Степаненко и Бражко
- Григорчук впервые прокомментировал свою отставку и провал в Нефтчи
- Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса