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Лига наций. Игрок Динамо крадет победу у Беларуси, разгромные поражения Кипра и Болгарии, камбэк Румынии

Лига наций УЕФА
Обновлено

О матчах Дивизиона C

Лига наций. Игрок Динамо крадет победу у Беларуси, разгромные поражения Кипра и Болгарии, камбэк Румынии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Nicodim/NurPhoto

Новина українською

В 21:45 стартовали 4 поединка Дивизиона C. Северная Ирландия быстро принялась за разгром Болгарии, три гола в сетку ворот гостей влетело еще до перерыва. Во втором тайме хозяева еще дважды укололи болгар и довели счет до неприличного.

Северная Ирландия – Болгария 5:0

Голы: Прайс (15, 29, 81), Митов (32, автогол), Мадженнис (89)

Одновременно Беларусь принимала на нейтральном поле в Венгрии национальную сборную Люксембурга – разошлись миром, 1:1 (забил Жерсон Родригеш). Ситуация в группе №3 следующая после 4 туров: Северная Ирландия первая (7 очков), дальше идет Беларусь (6), Болгария третья (5), а Люксембург замыкает таблицу (2 балла).

Беларусь – Люксембург 1:1

Голы: Политевич (54) – Ж. Родригеш (78)

Также Румыния на выезде организовала камбэк в матче с Литвой. Хозяева забили первыми, гости отыгрались еще до перерыва, а на экваторе второго тайма вырвали победу.

Литва – Румыния 1:2

Голы: Кучис (7, с пенальти) – Марин (18, с пенальти), Дрегуш (65)

Ну а Косово камня на камне не оставил от Кипра. Спокойная победа хозяев, один гол в первом тайме, и еще два во втором. В группе №2 лидирует Румыния (12 очков). Косово идет на второй строчке (9). Кипр безнадежно отстал (3 балла), а Литва вообще без очков.

Косово – Кипр 3:0

Голы: Ррахмани (30), Красники (52), Сахити (70)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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