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Фол помешал крестоносцам вырвать победу. Швейцария – Дания 2:2. Обзор матча и видео голов
Хозяева не удержали преимущество
Фото - REUTERS / Stefan Wermuth
Подопечные Якина провалили первый круг Лиги наций. В домашней встрече против скандинавской команды "нати" успели дважды отличиться еще до перерыва, но в обоих случаях "динамит" восстанавливал паритет. На 74-й минуте Мохамед Амдуни мог принести Швейцарии победу, но взятие ворот отменили из-за фола. Впрочем, после перерыва также отменили еще один мяч гостей из-за офсайда.
У "крестоносцев" были проблемы с точностью – из 14 ударов только 3 попали в створ. Подопечные Якина набирают первый балл в квартете А4. 15 ноября команда будет принимать Сербию. Скандинавский коллектив занимает вторую позицию (7 очков) и в следующем месяце дома будет играть с испанцами.
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Смотрите обзор матча 4-го тура Дивизиона А Лиги наций
Санкт-Галлен. AFG Арена
Голы: Фройлер, 26, Амдуни, 45+1 (п) – Исаксен, 27, Эриксен, 69
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