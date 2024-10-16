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Фол помешал крестоносцам вырвать победу. Швейцария – Дания 2:2. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
Обновлено

Хозяева не удержали преимущество

Фол помешал крестоносцам вырвать победу. Швейцария – Дания 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото - REUTERS / Stefan Wermuth

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Подопечные Якина провалили первый круг Лиги наций. В домашней встрече против скандинавской команды "нати" успели дважды отличиться еще до перерыва, но в обоих случаях "динамит" восстанавливал паритет. На 74-й минуте Мохамед Амдуни мог принести Швейцарии победу, но взятие ворот отменили из-за фола. Впрочем, после перерыва также отменили еще один мяч гостей из-за офсайда.

У "крестоносцев" были проблемы с точностью – из 14 ударов только 3 попали в створ. Подопечные Якина набирают первый балл в квартете А4. 15 ноября команда будет принимать Сербию. Скандинавский коллектив занимает вторую позицию (7 очков) и в следующем месяце дома будет играть с испанцами.

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Смотрите обзор матча 4-го тура Дивизиона А Лиги наций

Санкт-Галлен. AFG Арена

Швейцария – Дания 2:2

Голы: Фройлер, 26, Амдуни, 45+1 (п) – Исаксен, 27, Эриксен, 69

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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