Автобус успешно припарковали в Глазго. Шотландия – Португалия 0:0. Обзор матча

Владение 70%, 715 передач, удары 14-4 – вот такая была итоговая статистика встречи в пользу "избранных". Хозяева всего дважды попали в створ и один зачетный балл могут приравнивать к победе при таких обстоятельствах. У "европейских бразильцев" жажда виктории была значительно выше. Это отражалось и на интенсивности нарушений правил – гости фолили чаще (19-13).

"Тартановая армия" набирает первое очко в квартете А1. В середине ноября британская команда будет принимать Хорватию. Подопечные Мартинеса продолжают возглавлять группу (10 баллов). Через месяц их ждет домашняя игра против Польши.

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Смотрите обзор матча 4-го тура Дивизиона А Лиги наций

Глазго. Хэмпден Парк