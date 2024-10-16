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Хозяева стремятся в Дивизион В. Северная Ирландия – Болгария 5:0. Обзор матча и видео голов
В Белфасте настоящий футбольный праздник
Фото - INPHO / Presseye / William Cherry
"Зелено-белая армия" убедительно разобралась с претендентом на повышение в классе на своем поле. Уже к 32-й минуте футболисты "североирландского железа" установили счет 3:0. В конце первого тайма "львы" могли вернуться в игру, но Кирилл Десподов не смог реализовать пенальти. После перерыва подопечные О'Нила отметились еще трижды, но один из голов отменили из-за офсайда. Гости лучше держали мяч (57%), но за весь поединок только однажды попали в створ.
"Зелено-белая армия" выходит на первое место квартета C3 (7 очков). 15 ноября команда будет принимать Беларусь. У "трехцветных" остается 5 баллов и третья позиция. В следующей встрече сборная посетит Люксембург.
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Смотрите обзор матча 4-го тура Дивизиона С Лиги наций
Белфаст. Виндзор Парк
Северная Ирландия – Болгария 5:0
Голы: Прайс, 15, 29, 81, Митов, 32 (аг), Мадженнис, 89
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