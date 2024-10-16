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Тренер Польши хочет исправить игру в обороне своей сборной
Там еще много работы ему предстоит сделать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера поляки сумели вырвать ничью в домашнем поединке с Хорватией (3:3). "Бело-красные" первыми открыли счет во встрече, однако позже, в промежутке семи минут, они получили три мяча в собственные ворота. Главный тренер хозяев Михал Пробеж после матча отметил, что в защите его игроки играли довольно неубедительно и ему еще есть над чем работать.
"Это был сумасшедший матч, и это было видно даже по реакции зрителей, которая была экстремальной. Это футбол, и я могу только радоваться, что мы вернулись в игру. Что-то ценой чего-то, было слишком много ошибок в обороне. Первый гол - "стадионы мира", а следующие два были потеряны слишком легко. Эти 7 минут нас потрясли, тем более надо отдать должное команде за то, что она взяла себя в руки. Мы все еще изучаем игру с мячом на высоком уровне и сегодня показали, что можем играть один в один. Начала этого уже были против Португалии, но тогда мы совершили слишком много ошибок. Нам нужно совершенствоваться в защите, потому что без этого нельзя выиграть", - заявил Пробеж в интервью TVP Sport.
Добавим, что после четырех туров Польша занимает третье место в своем квартете, имея в активе 4 очка.
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