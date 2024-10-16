Златко Далич разочарован упущенной победой над сборной Польши

В четвертом туре Лиги наций Хорватия на выезде потеряла три очка, сыграв вничью с поляками (3:3). Гости заканчивали игру в меньшинстве из-за удаления Доминика Ливаковича, который сфолил во втором тайме на Левандовском. Главный тренер хорватов Златко Далич после игры отметил, что его игроки упустили победы над непростым соперником.

"Мы плохо начали встречу. Пропустили гол, а затем быстро забили три мяча. Было бы лучше, если бы не второй гол поляков. Хозяева боролись до конца. Дело в том, что мы можем поблагодарить наших соперников за хорошую игру. Мы приехали в Варшаву за победой, но должны удовлетвориться лишь одним очком. Мы ожидали появление Левандовского в стартовом составе. Во втором тайме он показал свою игру, но мы были сосредоточены в основном на себе", - цитирует Далича TVP Sport.

Добавим, что после четырех туров Хорватия занимает второе место в группе А1, имея в активе 7 очков.