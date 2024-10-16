Роберто Мартинес о ничьей с шотландцами: Мы очень хорошо работали без мяча

Вчера Португалия на выезде сыграла в нулевую ничью со сборной Шотландии. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "лузитанов" Роберто Мартинес отметил, что его подопечным в этой игре не хватало индивидуального мастерства у ворот соперника.

"У нас было много желания, мы очень хорошо работали без мяча. Это была опасная игра, потому что мы могли владеть мячом, но Шотландии не нужно было забивать гол. Мы показали свежесть, но в последней трети поля нам не хватило мастерства. Также надо отдать должное Шотландии, потому что у них было много игроков перед воротами, их вратарь также совершил удивительный сейв", - цитирует Роберто Мартинеса beIN Sports.

Добавим, что после четырех туров Португалия занимает первое место в своем квартете, имея в активе 10 очков.