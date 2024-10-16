Тренер швейцарцев разочарован ничейным результатом матча с Данией

Вчера сборная Швейцарии упустила победу над Данией, завершив поединок со счетом 2:2. Во время турнира "красные кресты" очень неуверенно действуют в защите и пропустили уже 10 голов. Главный тренер швейцарцев Мурат Якин после игры подчеркнул, что его команда еще способна удержаться в высшем дивизионе Лиги наций.

"Меня никогда не отправляли в отставку в моей карьере, ни как игрока, ни как тренера. Я был бы крайне раздражен, если бы это изменилось сейчас. Мы все еще в гонке. Мы показали хорошую игру, много владели мячом. Я меньше доволен результатом матча. Жаль, что не смогли вознаградить себя победой. Хоть стабильность в обороне несколько пострадала, в конце концов, мы хотим оставаться вариативными", - заявил Мурат Якин.

Добавим, что после четырех туров Швейцария в группе А4 занимает последнее, четвертое место, имея в активе лишь одно очко.