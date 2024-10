Криштиану Роналду сыграл юбилейный матч за сборную в стартовом составе

Вчера сборная Португалии на выезде сыграла вничью с Шотландией (0:0). Хотя капитан "лузитанов" Криштиану Роналду не сумел отличиться в ворота соперника, однако этот поединок для него стал особенным.

Как сообщает Squawka, 39-летний форвард сыграл юбилейный, 200-й матч за сборную в стартовом составе. Португалец в основе дебютировал 11 октября 2003 года в товарищеском матче против сборной Албании, который завершился победой пиренейской команды со счетом 5:3. Всего за "лузитанов" нападающий отметился 133 голами и 45 ассистами.

◎ 11th October 2003: Cristiano Ronaldo makes his first start for Portugal



◉ 15th October 2024: Cristiano Ronaldo makes his 200th start for Portugal



21 years and 133 goals later and still going strong. ???????? pic.twitter.com/GlXSQYOv0I