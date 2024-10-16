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Криштиану Роналду сыграл юбилейный матч за сборную в стартовом составе
Очередные сумасшедшие показатели от CR7
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Португалии на выезде сыграла вничью с Шотландией (0:0). Хотя капитан "лузитанов" Криштиану Роналду не сумел отличиться в ворота соперника, однако этот поединок для него стал особенным.
Как сообщает Squawka, 39-летний форвард сыграл юбилейный, 200-й матч за сборную в стартовом составе. Португалец в основе дебютировал 11 октября 2003 года в товарищеском матче против сборной Албании, который завершился победой пиренейской команды со счетом 5:3. Всего за "лузитанов" нападающий отметился 133 голами и 45 ассистами.
◎ 11th October 2003: Cristiano Ronaldo makes his first start for Portugal— Squawka (@Squawka) October 15, 2024
◉ 15th October 2024: Cristiano Ronaldo makes his 200th start for Portugal
21 years and 133 goals later and still going strong. ???????? pic.twitter.com/GlXSQYOv0I
Напомним, что Криштиану Роналду со своей национальной сборной выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и становился победителем Лиги наций сезона 2018/19.
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