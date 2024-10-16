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Криштиану Роналду сыграл юбилейный матч за сборную в стартовом составе

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Криштиану Роналду сыграл юбилейный матч за сборную в стартовом составе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера сборная Португалии на выезде сыграла вничью с Шотландией (0:0). Хотя капитан "лузитанов" Криштиану Роналду не сумел отличиться в ворота соперника, однако этот поединок для него стал особенным.

Как сообщает Squawka, 39-летний форвард сыграл юбилейный, 200-й матч за сборную в стартовом составе. Португалец в основе дебютировал 11 октября 2003 года в товарищеском матче против сборной Албании, который завершился победой пиренейской команды со счетом 5:3. Всего за "лузитанов" нападающий отметился 133 голами и 45 ассистами.

Напомним, что Криштиану Роналду со своей национальной сборной выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и становился победителем Лиги наций сезона 2018/19.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Гресь
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