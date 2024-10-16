Тренер шотландцев остался в восторге от игры в защите своей команды против португальцев

Вчера на стадионе "Хэмпден-Парк" Шотландия устояла перед натиском Португалии и добыла с ними одно очко (0:0). Главный тренер хозяев Стив Кларк после поединка отметил игру в обороне своих подопечных.

"Дело не в том, чтобы изменить ситуацию, а в том, чтобы упорно работать и не подвести страну. Вы могли это увидеть сегодня вечером. Это было важно для нас после той работы, которую проделала команда, чтобы выйти на старт. Защита была надежной, форма игроков была хорошей. Мы не давали много пространства сзади. Хорошая концентрация в штрафной, решительная игра в защите, несколько действительно хороших блоков, которые необходимы против таких команд как Португалия. Каждый внес свой вклад, чтобы заработать это очко", - цитирует Стива Кларка beIN Sports.

Добавим, что после четырех туров сборная Шотландии находится на последней строчке с одним зачетным баллом. Следующий матч "тартановая армия" сыграет 15 ноября дома против Хорватии.