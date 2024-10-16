Тренер испанцев после победы над Сербией: Я скромный, вежливый и не собираюсь меняться

Вчера Испания уверенно разобралась с сербами (3:0), одержав третью победу в четырех поединках Лиги наций. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Фурии Роха" отметил, что успехи команды никоим образом не влияют на его характер и он будет оставаться таким же человеком, каким он был и есть сейчас.

"Я не великий. Но если бы я был великим, я бы тоже это заслужил. Потому что кто-то другой в этих обстоятельствах... Я даже не хочу вам рассказывать. Использовал бы свою харизму, и на этом все закончилось бы. Я скромный, вежливый. Я скромный, вежливый и не собираюсь меняться. Но на этом я заканчиваю. Эта команда ненасытна в спортивном плане. Мы хотим возглавить группу и выиграть игры в ноябре. Мы хотим продолжать в том же духе, потому что если у нас не будет такого настроя, мы подведем себя. Мы должны продолжать строить команду. Мне очень нравятся такие ситуации, потому что они дают шанс многим игрокам заявить о себе. Игрокам, которые не имеют признания в СМИ, но мы знаем, что они надежны и знаем их уровень. В Испании есть очень хорошие игроки. И это не всегда одни и те же имена", - цитирует Relevo Луиса де ла Фуэнте.

Добавим, что следующий матч "Фурия Роха" проведет 15 ноября на выезде против Дании.