Лука Модрич раскритиковал решение арбитра удалить с игры Доминика Ливаковича в матче с поляками

В Варшаве вчера болельщики увидели яркий поединок с большим количеством голов в исполнении Польши и Хорватии (3:3). Гости заканчивали игру в меньшинстве, поскольку на 76-й минуте прямую красную получил голкипер Доминик Ливакович, который нарушил правила из-за пределов штрафной на Роберте Левандовском. Капитан хорватов Лука Модрич после поединка выразил свое возмущение решением испанского арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнадеса.

"Я думаю, что Ливакович был в контакте с Левандовским, но он [Доминик] был первым, кто коснулся мяча. Я не люблю говорить об арбитрах, но думаю, что в этой ситуации он должен был смотреть на VAR. Для меня это не была красная карточка. Было много ситуаций, когда арбитр должен был бы вести себя лучше. Я знаю его из Испании, у меня было время привыкнуть к нему. Было много хорошего, но были и моменты, возможно, из-за потери концентрации, которых нам следует избегать. Нам нужно лучше реагировать в некоторых ситуациях. Мы могли бы избежать этих голов. Обидно, что мы пропустили гол в конце первого тайма. При счете 3:1 этот матч выглядел бы иначе. Несмотря на все, я вижу много позитива. Несколько новых игроков хорошо проявили себя, сам матч был очень интересным. Первые голы в сборной забили Петар Сучич и Мартин Батурин. Было обидно играть в меньшинстве на протяжении 20 минут. Красная карточка повлияла на концовку матча. Думаю, что играя в равных составах, мы все равно имели бы свои шансы", - заявил Лука Модрич в интервью TVP Sport.

Добавим, что после четырех туров сборная Хорватии находится на втором месте, имея в активе 7 очков.