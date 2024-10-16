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И.о. главного тренера Дании о ничьей со швейцарцами: Я доволен тем, чего мы достигли со сборной на сегодня

Лига наций УЕФА

Красно-белые демонстрируют хорошие результаты

И.о. главного тренера Дании о ничьей со швейцарцами: Я доволен тем, чего мы достигли со сборной на сегодня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера Дания сыграла вничью со Швейцарией со счетом 2:2. После четырех туров в Лиге наций "красно-белые" имеют 7 очков и находятся на втором месте в группе А4. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Дании Ларс Кнудсен после поединка отметил, что готов в дальнейшем помогать местной федерации в управлении национальной командой, если у них будет возникать такая необходимость.

"Я сконцентрировался на двух играх, о которых меня спрашивали. В среду я еду домой и возвращаюсь к работе в Германии [Кнудсен возглавляет "Аугсбург", - Прим. ред.]. Вот так. Тогда мы посмотрим на это в ближайшие дни. Я работаю в этой сфере уже много лет и научился жить в таких условиях. Я доволен тем, чего мы достигли со сборной на сегодня. Если меня снова попросят, я буду готов помочь. У меня хорошие рабочие отношения с игроками и персоналом, и я этим доволен. Для меня сейчас речь не идет о постоянной работе. Меня спросили, могу ли я помочь, и я был готов. Если меня попросят еще на две игры, я помогу. Если меня спросят о постоянной работе, то это уже другая история, и мы должны будем ее рассмотреть. Я уже был главным тренером, просто на другом уровне. Я привык ко многим вещам в этой работе. Самое большое отличие - это СМИ", - заявил Ларс Кнудсен.

Добавим, что следующий матч Дания проведет 15 ноября дома против сборной Испании.

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Источник:
bt.dk
Опубликовал: Александр Гресь
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