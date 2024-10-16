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Главный тренер сербов о сборной Испании: Они не случайно стали чемпионами Европы

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Балканцы встретились с очень сильным соперником

Главный тренер сербов о сборной Испании: Они не случайно стали чемпионами Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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В Кордове сборная Сербии потерпели сильное поражение от Испании со счетом 3:0. На послематчевой пресс-конференции главный тренер балканской команды Драган Стойкович отметил, что несмотря на такой результат, его подопечным можно найти определенные положительные моменты.

"Испания - это другое измерение, мы это видели. Они намного лучше технически, они быстрее в игре, у них есть идеи. Все на их стороне, они не случайно стали чемпионами Европы. Я думаю, что, несмотря на поражение, это хороший опыт для нас. Хорошо, что мы играли с Испанией, мы дали шанс некоторым молодым игрокам увидеть, как это - играть против чемпиона. Это те вещи, которые помогут им в дальнейшей карьере. У меня сложилось впечатление, что Испания - это сборная, которая может создать две качественные команды. Нет разницы кто появляется в основе, а кто со скамейки запасных. Испания - сильная футбольная сборная, поздравляю их с победой", - заявил Драган Стойкович.

Добавим, что сборная Сербии после четырех туров занимает третье место в своем квартете, имея в активе 4 очка.

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Испания Сербия Драган Стойкович
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Источник:
Meridian Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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