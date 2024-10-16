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Полузащитник сборной Польши: Эти голы от хорватов... Мы их пропустили слишком легко

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Бело-красные сумели спасти игру

Полузащитник сборной Польши: Эти голы от хорватов... Мы их пропустили слишком легко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера поляки сыграли в результативную ничью с Хорватией (3:3). Петр Зелинский был одним из ярких действующих лиц этого матча, где отметился забитым мячом в начале встречи. Полузащитник сборной Польши отметил, что им нужно улучшать игру в обороне, поскольку они очень легко позволили сопернику выйти вперед в этом поединке.

"Мы хорошо вошли в матч, хорошие 20 минут, но после забитого гола нельзя "опускать руки" и продолжать стремиться забить гол сопернику. Эти голы от хорватов... Мы их пропустили слишком легко. Нам нужно над этим работать, потому что на этом сборе наши соперники слишком легко нам забивали голы. Второй тайм показал, что если мы выходим агрессивнее, выше, нас не "прижимают", то соперники играют хуже, даже такие технически подготовленные как хорваты. Есть неудовлетворительное ощущение. Жаль, что мы не смогли победить, но мы уважаем ничью", - цитирует Зелинского Meczyki.pl

Добавим, что следующий матч Польша проведет 15 ноября на выезде против Португалии.

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Источник:
Meczyki.pl
Опубликовал: Александр Гресь
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