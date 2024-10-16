Лука Модрич отметился неординарным достижением в выступлениях за сборную

Лука Модрич, который является капитаном и абсолютным рекордсменом сборной Хорватии по количеству матчей, отметился неординарным достижением, проведя вчера свой 182-й поединок за национальную команду своей страны.

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39-летний Лука Модрич принял участие в 182 матчах за сборную Хорватии, что составляет более половины игр от общего количества поединков сборной Хорватии в своей истории — 363.

Национальная команда Хорватии существует с 1990 года и была признана ФИФА и УЕФА летом 1992 года, через год после обретения страной независимости от Югославии. По состоянию на 19 сентября 2024 года Хорватия занимает 12-e место в рейтинге футбольных сборных мира.