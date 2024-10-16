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Криштиану Роналду был недоволен работой арбитра в матче против Шотландии

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Камеры зафиксировали эмоции португальца

Криштиану Роналду был недоволен работой арбитра в матче против Шотландии

Getty Images/Global Images Ukraine

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После финального свистка арбитра в матче между сборными Шотландии и Португалии Криштиану Роналду был недоволен работой Лоуренса Виссера, который обслуживал эту игру.

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Португальцы заработали угловой на последних секундах компенсированного арбитром времени, но тот дал финальный свисток, что разозлило Роналду, который показательно начал выражать свое недовольство перед трибунами на "Хэмпден Парк".

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Криштиану Роналду Национальная сборная Португалии Национальная сборная Шотландии
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Источник:
Optus Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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