Криштиану Роналду был недоволен работой арбитра в матче против Шотландии

После финального свистка арбитра в матче между сборными Шотландии и Португалии Криштиану Роналду был недоволен работой Лоуренса Виссера, который обслуживал эту игру.

Португальцы заработали угловой на последних секундах компенсированного арбитром времени, но тот дал финальный свисток, что разозлило Роналду, который показательно начал выражать свое недовольство перед трибунами на "Хэмпден Парк".

Cristiano Ronaldo was happy with the referee



Portugal had a corner but the referee blew for full time sending Ronaldo into meltdown.



