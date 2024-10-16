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Криштиану Роналду был недоволен работой арбитра в матче против Шотландии
Камеры зафиксировали эмоции португальца
Getty Images/Global Images Ukraine
После финального свистка арбитра в матче между сборными Шотландии и Португалии Криштиану Роналду был недоволен работой Лоуренса Виссера, который обслуживал эту игру.
Португальцы заработали угловой на последних секундах компенсированного арбитром времени, но тот дал финальный свисток, что разозлило Роналду, который показательно начал выражать свое недовольство перед трибунами на "Хэмпден Парк".
Cristiano Ronaldo was ???????????? happy with the referee ????— Optus Sport (@OptusSport) October 15, 2024
Portugal had a corner but the referee blew for full time sending Ronaldo into meltdown.
Free to watch highlights ???? https://t.co/AZ68w5gg5F#UNL #NationsLeague pic.twitter.com/ObBXvj4O8K
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