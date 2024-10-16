Криштиану Роналду был недоволен работой арбитра в матче против Шотландии

После финального свистка арбитра в матче между сборными Шотландии и Португалии Криштиану Роналду был недоволен работой Лоуренса Виссера, который обслуживал эту игру.

Читайте также Криштиану Роналду сыграл юбилейный матч за сборную в стартовом составе

Португальцы заработали угловой на последних секундах компенсированного арбитром времени, но тот дал финальный свисток, что разозлило Роналду, который показательно начал выражать свое недовольство перед трибунами на "Хэмпден Парк".